В 2021 году изменились правила зачисления юных псковичей в первоклассники

.

Новые правила приема стартовали с 1 апреля для поступления в первые классы. Началось с того, что прием заявлений открылся позже обычно, чем вызвал волнения родителей будущих школьников. Кроме того, теперь определение того, в какую школу попадет ребенок зависило не от желания родителей, а от прописки. Результаты приемной комиссии будут известны только в июне.

Можно ли всё-таки попасть в желаемую школу, не зависимо от прописки и о чем ещё стоит узнать родителям первоклашек в этом году, «Псковской правде» рассказала депутат Псковской городской Думы, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.