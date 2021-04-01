Брис Корчевников сделал селфи на фоне памятника Александру Невскому в Пскове

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Корчевникова

Телеведущий, генеральный деректор телеканала «Спас» Борис Корчевников сделал селфи с у памятника Александру Невскому в Пскове. Своей фотографией он поделился с подписчиками в Instagram.

Борис Корчевников в Псков приехал не впервые. Опубликовав фото «с Владыками» и на фоне псковского крома, телеведущий поделился, что считает Псков святым и оценил изменения, произошедшие за несколько лет.

Поклонники тележурналиста оценили новое фото из Пскова: «Достойный мужчина! У достойного памятника истории России как отражение Мужества, Доблести и Чести».