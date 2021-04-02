Псковский детсад укомплектовали специалистами после вмешательства прокуратуры

Недостаточную укомплектованность педагогического состава в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17» выявила прокуратура города Пскова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Дошкольное образовательное учреждение нарушило требования статьи 79 ФЗ об образовании в Российской Федерации. В частности, в дошкольном учреждении не было необходимого количества логопедов и тьюторов. Это не позволяло должным образом организовать образовательный процесс, учитывая особенности психофизического состояния детей.

Сейчас нарушения уже устранили: в образовательном учреждении дополнительно введены и укомплектованы ставки четырех специалистов. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.