Районам Псковской области рекомендуют ввести штрафы для безответственных хозяев животных

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порекомендовал всем районам Псковской области ввести штрафы для тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности своих питомцев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обсуждая данный вопрос с руководителями муниципалитетов, глава региона обратил внимание на большое количество жалоб о необходимости привлечения к ответственности тех, кто мусорит, кто не убирает за своими животными.

«Считаю, что отношение к таким нарушителям тоже должно быть принципиальным. Люди, которые не уважают чужой труд, не готовы помогать в сохранении чистоты родного города, должны подвергаться административным мерам воздействия», — сообщил глава региона.

Он отметил, что каждый муниципалитет должен иметь для решения данной проблемы законный нормативный инструмент — правила благоустройства территорий.

На данный момент за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания предусмотрены штрафы на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Данная ответственность утсановлена статьёй 2.5 Закона области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»