Псковичам открыли тайну «колпачка» на отеле по улице Профсоюзной в Пскове

Фото: Псковская правда

Загадку необычной конструкции на здании будущего отеля на улице Профсоюзной в Пскове разгадать пытались многие. В социальных сетях ее прозвали "колпачком", "куполом" и даже сравнивали с шапкой Незнайки. Но назначение "парящего" на арматуре элемента объяснил директор ООО «Исток Заречье» Вадим Поташков, пишет «Псковская правда».

По его словам, крыша отеля находится в стадии строительства и примет законченный вид только на следующей неделе. На, так называемом, куполе будет размещен кованый флаг с флюгером и изображением псковского барса.

Вадим Поташков призвал не делать поспешных выводов, финл работ должен оправдать ожидания горожан.