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30 родителей псковских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове акцию провели в средней общеобразовательной школе № 24 имени Малякова. Одновременно с этим она прошла в Псковском, Порховском, Дедовичском и других муниципалитетов.

Участники акции ознакомились с процедурой экзамена и смогли оценить контроль за проведением ЕГЭ и соблюдение мер эпидемиологической безопасности. Родители смогли ознакомиться с заданиями разных типов. Время тестирования составило всего 30 минут, вместо 3,5 часов, которые отводятся на настоящий экзамен.

После написания работы состоялся круглый стол, на котором участники поделились своими впечатлениями, узнали результаты тестирования.

Данная акция проходит на протяжении пяти лет. Она направлена на снятие психологического напряжения у выпускников и их родителей, которое связано с подготовкой к итоговым экзаменам.

Вместе с родителями ЕГЭ написал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, представители городской власти и общественности. «Мы традиционно просим, чтобы родители принимали участие в проведении пробного ЕГЭ, чтобы мы все понимали, что в этом нет ничего сверхъестественного и сложного», — отметил Александр Седунов.

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