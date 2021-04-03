81 человек заразился коронавирусом в Псковской области

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В Псковской области за минувшие сутки ещё 81 человек заразился коронавирусом. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Всего за время пандемии в Пскове и области новой коронавирусной инфекцией заразились 34 604 человек. При этом выздоровело 23 704 человека. Из них за минувшие сутки от COVID-19 избавились 113 человек.

В Псковской области проведено 318 280 исследований на коронавирус, из них 1 347 за минувшие сутки.

Как сообщают в официальном telegram-канале региона, от коронавируса в Псковской области скончался ещё один человек. За все время пандемии в регионе от COVID-19 умерло 252 человека.