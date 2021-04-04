Пять городов Псковской области получили высокую оценку городской среды

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Города Псковской области: Псков, Великие Луки, Остров, Невель и Гдов названы городами с благоприятной городской средой, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской областисо ссылкой на данные Минстроя России.

По подсчетам индекса качества городской среды за 2020 год, Псковская область набрала 176 баллов. Эта цифра соответствует среднероссийскому показателю.

Псков в этом рейтинге получил 195 баллов по качеству городской среды, Великие Луки отстали от районного центра не на много, заработав 187 баллов, Остров взял 200 баллов, Невель – 193, Гдов – 189 баллов.

Итоги рейтинга прокомментировал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов:

«Мы выполнили тот показатель, который был установлен Минстроем России. Но, несомненно, работать ещё есть над чем. Будем планомерно работать, чтобы все города Псковской области попали в список благоустроенных городов. Большую роль и поддержку в этом нам оказывают и сами местные жители, которые формируют ТОС и благоустраивают свои дворы и общественные территории, участие в голосовании по формированию комфортной городской среды – это тоже хорошая возможность внести свой вклад в развитие города и региона».

Индекс качества городской среды – это важный показатель состояния жизни мунициаалитетов. Он позволяет районным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь и вывести жизнь горожан не только на комфортный и безопасный уровень, но и сделать интереснее.