51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 5 апреля

За сутки в Псковской области 51 человек заразился коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За все время пандемии в регионе COVID-19 заразилось 34 тысячи 734 человека. Глава региона отметил, что темпы распространения коронавируса в Псковской области ускоряются.

По официальным данным, в Псковской области от данной инфекции за время пандемии выздоровело 23 тысячи 800 человек. Из них 35 – вчера.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 319 тысяч 648 человек, за сутки провели 642 исследования.

С контроля был снят один очаг коронавируса. На данный момент остаются активными два очага.