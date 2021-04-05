Более 100 белых голубей и других птиц выпустят 7 апреля в Пскове

Фото: храм св. князя Александра Невского

Более 100 белых голубей выпустят 7 апреля в Пскове в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в группе храма святого князя Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы рады сообщить, что в этом году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля, среда) в нашем храме по древней традиции Церкви все желающие смогут выпустить на волю птиц», – говорится в сообщении.

На волю выпустят не только голубей, но и многих других обитателей псковского края: снегирей, овсянок, чечёток, зеленушек, щеглов и вьюрок. Увидеть этих птиц и выпустить на свободу смогут семьи с детьми и взрослые, по окончании Божественной Литургии в 12:00 у стен храма святого князя Александра Невского.