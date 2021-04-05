Синоптики рассказали о погоде на неделю в Псковской области

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На этой неделе будет более переменчивая погода, чем на предыдущей. Периферия атлантических циклонов, в которой сейчас находится Северо-Запад принесет в регион дожди, местами со снегом, но температура воздуха будет выше положенной климатической на несколько градусов, сообщает центр «Фобос».

Умеренно теплый климат разогреет воздух днем до +7…+12°, однако ночью еще возможны минусовые температуры, в среднем, столбик термометра будет держаться от -3 до +2°.

Со вторника начнутся небольшие дожди, интенсивность которых будет увеличиваться с каждым днем. Виной всему - приближение атмосферного фронта.

В четверг ожидаются большие осадки, по данным синоптиков, они составят более 1/3 месячной нормы.

Ливни будут идти в дневные часы из-за похолодания на несколько градусов: столбик термометра днем опустится до +3…+6°. В некоторых регионах Северо-Запада возможен снег и ухудшение видимости на дорогах.

«Атмосферное давление резко рухнет на самое дно барического «колодца» – до 729 мм рт. ст., что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей» - предупреждают синоптики.

В ночь на пятницу температура воздуха сравняется с нулем и на дорогах ожидается слабая гололедица, но не на долго - уже днем воздух разогреется до +6…+11°.