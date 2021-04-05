Станет ли Псковская область жертвой летней засухи, рассказали в центр «Фобос»

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Несколько регионов России станут жертвами летней засухи, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам метеоролога, засуха грозит Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, а также югу Центрального Черноземья – в числе которого Воронежская и Тамбовская области.

Но Псковскую область минует такая проблема. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, псковичей ждет теплое, «персиковое» лето. Средняя температура в регионе будет выше нормы на один-два градуса. А, по мнению метеоролога, это очень приятная погода.