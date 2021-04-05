В Псковской области за выходные сгорели два автомобиля.

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В Псковской области на этих выходных сгорели два автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

В пятницу в 6 часов утра в Локне на улице Социалистической загорелся автомобиль Vortex Tingo. У него выгорел моторный отсек, огнём повреждён салон. Предположительной причиной стал поджог.

В субботу в 00:26 на улице Космической в Пскове загорелся автомобиль Fiat Ducato, огнём повреждён кузов на площади 18 квадратных метров, закопчен салон. Предположительной причиной возгорания стал поджог.