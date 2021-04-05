«Без вашей помощи не справимся»: «Шанс» запустил сбор денег на строительство приюта

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Работники приюта «АНЗО «Шанс» просят псковичей оказать финансовую помощь или привезти пиломатериалы для строительства нового приюта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали сотрудники организации.

На данный момент сотрудники «Шанса», при поддержке Фонда президентских грантов, занимаются строительством нового приюта. Часть финансовых затрат лежит на плечах самого приюта и тут остается надеяться только на помощь неравнодушных псковичей.

Работники приюта рассказали, что цены на пиломатериал сильно выросли и им самим не осилить закупку материалов, нужных для строительства. «Этот проект можно осуществить только всем миром, всем вместе! Иначе ничего не получится. <…> Мы очень надеемся, что "с мира по нитке" – Пскову новый современный приют!», – отметили зоозащитники.

Для строительства кровли необходимо более 89 тысяч рублей.

«Перечислив 100 рублей или больше (по желанию), вы поможете в строительстве приюта. 100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма поможет изменить ситуацию с бездомными собаками в Пскове. Вместе, мы можем больше!» – отмели работники Шанса.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта Сбербанка для сбора пожертвований

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА

5336690106127576

привязана к телефону +7 953 242-26-54

получатель Лариса Сергеевна И.,

PayPal: Mashavelichco@gmail.com