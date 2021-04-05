Стадион «Машиностроитель» должны сдать в эксплуатацию 1 июня

Фото: telegram-канал Псковские новости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение подрядчику завершить работы по строительству стадиона «Машиностроитель» к началу июня. Соответствующее поручение он дал во время рабочего выезда на объект, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Глава региона осмотрел трибуны, покрытие футбольного поля и беговые дорожки. После этого глава региона провёл в административном здании стадиона совещание с представителями подрядчика.

Часть работ ещё остаются не выполнены – для некоторых необходима стабильно тёплая погода, не ниже 10 градусов.