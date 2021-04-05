Поисковики Псковской области и Башкортостана откроют сезон раскопок концертом и национальной фотозоной

Фото: группа "Патриот 60"

С 26 апреля по 2 мая поисковый отряд «Патриот 60» совместно с поисковым отрядом из Республики Башкирия проведёт ряд мероприятий на территории Невельского района. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал командир отряда Кирилл Шляц.

26 апреля пройдет эксгумация останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в отряде, места гибели трёх человек уже обнаружены.

В тот же день в 18:00 состоится концерт, будут организованы мастер-класс и фотозоны. Псковские и башкирские девушки привезут свою национальную одежду. Любой желающий сможет примерить одежду и сделать памятные фотографии.

27–29 апреля в Невельском и Себежском районах пройдут полевые поисковые работы.

Фото с места крушения самолета

30 апреля – 2 мая поисковики планируют продолжить работы на месте крушения самолета ПЕ-2 времён Великой Отечественной войны. Его поисковые отряды «Гвоздика» и «Патриот 60» обнаружили более года назад, однако закончить работу сразу не удалось: место падения находится в болоте, а основные части самолёта под толстым слоем ила на глубине около пяти метров.