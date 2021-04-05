Вячеслав Федюнин: Муниципалитеты формируют общий портрет экономической привлекательности региона

Фото газеты Великолукского района «Наш путь»

В администрации Великолукского района главы южных районов области обсудили, как привлечь инвесторов в муниципалитеты. Инициатором круглого стола выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области. Стороны обсудили проблемы реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов.

«Привлечение инвесторов является одной из приоритетных задач в деятельности администрации Великолукского района», - отметил во вступительном слове глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

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По его словам, создание инвесторами предприятий на территории районов, повышает благосостояние как самих муниципалитетов, так и людей, проживающих в нем. Ведь новые инвесторы — это не только производства и рабочие места, но и спортивные и социальные объекты.

«Псковская область благодаря своему географическому положению, богатому историческому и культурному наследию довольно привлекательна для внешних инвесторов, но есть ряд особенностей, которые их отпугивают и переключают на соседние регионы», - сказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

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Среди них — недостаток рабочих кадров, отсутствие необходимой инфраструктуры, инженерных и коммунальных сетей, раздробленность земельных участков и, как следствие, проблемы с выбором инвестором площадки.

С одной и даже с несколькими этими проблемами столкнулись как минимум три инвестора, которые реализуют свои проекты в Великолукском районе. К примеру, лесозавод «Судома», основные мощности которого размещены на территории Дедовичей, хотел бы расширить свое производство. Инвестора привлекает Великолукский район, где он хочет построить пеллетное производство мощностью 60 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем планируемых инвестиций — 600 млн рублей, планируемых рабочих мест — 100. Приступить к реализации задуманного мешает отсутствие площадки.

С проблемой перевода категории земель из сельскохозяйственного назначения в земли промышленности столкнулся ООО «Реал». Инвестор готов построить на территории района завод железобетонных изделий безопалубочного формования. Уже приобретена площадка, частично закуплено оборудование, но процесс тормозит статус земельного участка.

Предприятие «Экопеллеты» намерено построить в Великолукском районе автоматизированный завод по производству топливных древесных гранул и завод по производству пиломатериала. Для достижения поставленных целей уже сделан ряд шагов: куплена площадка, сделан перевод категорий земель, проработаны источники сырья, определен партнер. Но инвестор столкнулся с другой проблемой - не хватает электрической мощности для полноценной работы производства. Если вопросы успешно решить удастся, муниципалитет получит инвестора, готового вложить в свой проект 3,54 мрлд рублей и создать 125 рабочих мест.

Для решения таких задач Агентством проводится активная работа в этом направлении при непосредственном содействии органов власти региона.

Вячеслав Федюнин убежден: чтобы заинтересовать инвестора, мало желания. Необходимо четкое представление о том, какой инвестор нужен, что он может предложить району и что район может дать ему в ответ.

Подводя итог встречи, Вячеслав Федюнин еще раз обратил внимание на тот факт, что от развития каждого муниципалитета зависит развитие региона в целом и его привлекательность в глазах потенциального инвестора.