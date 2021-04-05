С 6 апреля перекроют дорогу на улице Бастионной в Пскове

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С 6 апреля из-за ремонта дорожного полотна будет перекрыто дорожное движение на участке улицы Бастионной в Пскове, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Проблемы с дорожным движением могут возникнуть на участке от Вокзальной до улицы Гагарина с 9:00 6 апреля по 15 июня. Проезд, как и на других участках центральных улицах, будет открыт исключительно для городских автобусов и спецмашин.

Водителей других авто администрация города просит учитывать сложную дорожную обстановку и заранее планировать передвижение по городу.