50 человек заразилось коронавирусом за сутки в Псковской области

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 6 апреля

За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 34 тысяч 784 человек. Вылечились от коронавируса за сутки, по официальны данным, 40 человек.

С момента начала пандемии коронавируса в Псковской области от данной инфекции вылечились 23 тысячи 840 человек. На новую коронавирусную инфекцию обследовано уже 320 тысяч 693 человека, за сутки провели 1 045 исследований.

Сейчас в регионе остаются активными три очага коронавируса. Из-за COVID-19 в Псковской области закрыто четыре класса в двух школах.