Из-за COVID-19 в Псковской области закрыто 4 класса в 2 школах

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 6 апреля

Четыре класса в двух школах закрыты из-за COVID-19 в Псковской области, сообщили в официальном telegram-канале региона.

На дистанционное обучение переведены 57 учеников. В детских садах на карантине по коронавирусу находятся четыре группы в четырех дошкольных учреждениях.

Что касается ОРВИ, по этому заболеванию закрыт всего один класс. В детских садах на карантине 12 групп в 10 детских садах.

Все в регионе остаются активными три очага коронавируса: выявлен новый очаг коронавируса в Дедовичской средней школе №1. За сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 50 человек, выздоровело – 40.