Электроэнергию отключат в 17 населённых пунктах Псковского района 6 апреля

Сегодня в ряде населённых пунктов Псковского района будет проводиться плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщается на официальном сайте Псковского района.

Данные меры принимаются в связи с расчисткой трассы, проверкой приборов учёта и ремонтом оборудования.

Энергоснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00 в деревнях Селище, Солоново, Романово, Перелазово, Тупы, Мтеж, Курокша, Осотно, Хомутово, Кузововщина, Нимолва,

Частично свет отключат в деревнях Неелово, Дуброво, Астратово, Панево, Черняковицы и в СНТ «Сущево».