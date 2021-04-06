Причиной утренней пробки в Пскове стало отключение светофоров в центре

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Сегодня утром, 6 апреля, псковичи дольше обычного добирались по делам и гадали о причинах пробки, ведь новый участок дороги для ремонта перекрыли только на улице Бастионной в Пскове и это не могло отразиться пробками к центру города.

Как оказалось, во время ремонтных работ в центре города пришлось отключить и светофоры. Госавтоинспекция обращает внимание на то, что при проезде перекрестков водители должны быть предельно внимательны, осторожны и руководствоваться сигналами регулировщика.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА