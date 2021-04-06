37 человек погибли на пожарах в Псковской области за три месяца

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За три месяца 2021 года 37 человек погибли на пожарах в Псковской области погибли, 15 пострадало, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России.

За это время в регионе зафиксировано 479 пожаров, которые нанесли ущерб в размере 6 млн 732 тыс. рублей. Огонь уничтожил 104 строения общей площадью 71,9 кв. м площадей, 10 единиц автотранспорта. Пожарным удалось спасти 161 человека, материальные ценности на 12 млн 379 тыс. рублей, 299 строений и 3 автомобиля.

224 пожара произошли в городах и райцентрах, где погибли 9 человек, 5 из них в нетрезвом виде.

В сельской местности зафиксированы 255 пожаров. Там пожары унесли жизни 28 человек, 4 из них были в состоянии алкогольного опьянения. Из общего числа погибших 13 человек были пенсионного возраста, 19 — без определенного рода деятельности, 4 — рабочими, 1 — инвалидом.

Причинами пожаров были неосторожное обращение с огнем – 268 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 100 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 71 случай, поджоги – 17 случаев. На транспорте произошло 17 возгораний.