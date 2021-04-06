Памятник героям шестой роты в Псковской области осквернили двое безработных

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Следственными органами СК РФ по Псковской области установлены предполагаемые злоумышленники, осквернившие памятник героям 6-й роты в городе Остров Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Как выяснилось в ходе следственных действий, утром 2 апреля двое пьнях безработных местных жителей развернули в другие стороны стоящие на постаментах бюсты военнослужащих-островичей. На данный момент один из задержанных дает показания, местоположение его подельника устанавливается

Как сообщалось ранее, 2 апреля, неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-й роты в городе Остров Псковской области, где установлены бюсты в честь троих островичей, героически погибших во время боя с чеченскими террористами. Случившееся было выявлено в результате мониторинга СМИ.