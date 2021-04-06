Псков вошел в ТОП-5 самых популярных ж/д направлений в плацкарте на майские праздники

Фото: Ирина ПОТАПОВА

Псков вошел в ТОП-5 самых популярных ж/д направлений на майские в сегменте «плацкарт». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

Для составления рейтинга специалисты изучали данные для периода с 1 по 10 мая, так как между двумя официальными выходными можно взять дополнительные с 4 до 7 мая и запланировать небольшой отпуск.

В сегменте путешествий в плацкарте наиболее востребованными направлениями на майские праздники стали Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Псков и Волгоград с отправлением из Москвы.

Средний чек за путешествие с отправлением из Москвы в Псков поднялся на 17%. В 2019 году за поездку в Псков из Москвы (в одну сторону) нужно было отдать 2 тысячи 173 рубля. В 2021 году необходимо потратить уже 2 тысячи 546 рублей.