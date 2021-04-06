Псковичам разрешат посещать утренники в детсадах после сокращения случаев коронавируса

.

Родителям в Псковской области разрешат посещать утренники в детских садах после сокращения случаев коронавируса. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ответ на обращение жительницы Пскова, которая обратилась к губернатору с просьбой разрешить родителям присутствовать на утренниках и выпускных в детских садах.

«В дальнейшем Роспотребнадзором с учётом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки будет рассмотрен вопрос о возможном снятии ограничений», – сообщил Александр Седунов.

Как сообщает Псковское агентство информации, псковичка рассказала, что дети не понимают, почему в кафе ходить можно, а к ним на утренник нельзя. Она отметила, что у детей пропадаете мотивация к участию к праздниках, так как никто из близких не приходит на них смотреть. «Ломается хрупкий мир детей, их желание и понимание быть нужными и важными в жизни взрослых», - написала псковичка.

Седунов напомнил, что решение о снятии или введении ограничений принимаются на основании рекомендаций Роспотребнадзора. «В настоящее время сохраняется риск распространения COVID-19, в связи с этим посещение образовательных организаций, в том числе и детских садов, посторонними лицами, не связанными с образовательной деятельностью, запрещено», – подчеркнул председатель регионального комитета.