По факту сноса дома в Финском парке будет проведена проверка

Фото: газета «Псковская правда»

По факту сноса дома в Финском парке Пскова проведут проверку, сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Снесенный дом значится в реестре памятников регионального значения. Любые строительные работы и переустройство зданий, внесенных в данный список, должны быть согласованы с органом по охране памятников.

По предварительным данным, у дома разобрали только ветхую деревянную часть, а подлежащие охране каменные фундаменты сохранились.