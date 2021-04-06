Прохожие стали свидетелями смерти псковича на улице Коммунальной

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Причину смерти внезапно почувствовавшего себя плохо пенсионера на ступеньках нового кафе на Завеличье установит экспертиза. Об этом сообщили ПАИ со ссылкой на пресс-службу СУСК Российской Федерации по Псковской области.

По словам прохожих, 73-летний пскович почувствовал себя плохо и присел на ступеньки нового кафе напротив рынка Нива, неподалеку от остановки. Бригада скорой помощи, которые вызвали неравнодушные прохожие, не смогла спасти пенсионера. Причину смерти псковича установит судебно-медицинская экспертиза.