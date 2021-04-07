Школьник из Новоржева победил в телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

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Итогами телевизионной олимпиады «Умницы и умники» 2 апреля в Москве стала победа школьника Данилы Протасова из Новоржева Псковской области, сообщили в отделе образования администрации Новоржевского района.

Всего на съемки в столицу отправились двое школьников из Псковской области в числе 60 старшеклассников со всей России. Данила Протасов учащийся 11 «А» класса Новоржевской средней школы. Благодаря победе он получил право быть зачисленным в Московский государственный институт международных отношений (при условии получения на ЕГЭ по истории не менее 75 баллов).

Всего ректор МГИМО подписал 12 договоров с победителями о зачислении их в студенты следующего учебного года и вручил умникам и умницам медали-ключи от московского вуза.