Псковский фотограф Дмитрий Марков и блогер Поля отправились в антипутешествие на берег Чудского озера

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В конце января псковский фотограф Дмитрий Марков и блогер Поля в составе команды YouTube-канала «Редакция» Алексея Пивоварова побывали в Гдове и Гдовском районе Псковской области.

В новый выпуск «АнтиТревел» вошло посещение реабилитационного центра «Дом Белого Аиста», где пара пообщалась с местными жителями и разведала, как живётся на берегу Чудского озера. И что чувствуют люди, находясь на границе двух стран.

«К северу от Пскова, где он [Дмитрий Марков] живёт, есть небольшой город Гдов, стоящий на берегу Чудского озера — того самого, где случилось знаменитое Ледовое побоище. Что интересно, уже на противоположном берегу озера — Эстония, страна ЕС, Шенгена и НАТО. Как живут люди, которым до Европы рукой подать - смотрите в нашем "АнтиТревеле"», - написали авторы в анонсе к ролику.

Перед поездкой в Гдов, съёмочная группа позавтракала в одной из «валютных» столовых Пскова. По приезду в Гдовский район Дима и Поля поучаствовали в овощных конкурсах и погоняли на тракторе в фермерском хозяйстве «Прометей».

Блогеры не обошли стороной и поселок Смуравьёво-2, где жители пятиэтажных домов обогреваются дровами. Приняли участие в фермерском застолье и узнали, как борются с алкоголизмом в здешних краях.