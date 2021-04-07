В Пскове подходит к завершению отопительный сезон

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В Пскове начали постепенно выводить из режима полной загрузки все котельное оборудование в вязи с приближением завершения отопительного сезона, пишут «Псковские тепловые сети» на своем Instagram-аккаунте.

Когда столбик термометра наконец смог подняться на несколько градусов, на участке №1, который состоит из четырех котельных: «Районная», «Маргелова» и «Двадцатка», осталось работать только две. Теплосети вывели из рабочего цикла котельную «Маргелова», чтобы поставить ее на плановое обслуживание.

«Сейчас там проводится плановая очистка внутренних поверхностей нагрева котла №3. Цель очистки - удаление твёрдых отложений и создание защитной пленки на внутренних стенках труб, что значительно улучшает теплопроводность (КПД) котла и защищает металл от коррозии. Первый этап — это промывка трубной части котла химическими веществами, которые размягчают и отслаивают образовавшиеся твердые отложения. Второй этап - механическая чистка и замена изношенных уплотнений», - рассказали в теплосетях.

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Механическая чистка, которая предстоит всем котельным после завершения сезона, представляет собой кропотливую работу. Необходимо снять каждый элемент, прочистить его, продуть и закрепить на своем месте. «Очень важна каждая малейшая деталь, ведь котёл – это очень опасно, и от его корректной работы зависит не только тепло в каждом доме, но и безопасность тех, кто трудится на котельной», - подчеркнули в ПТС.

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Над обработкой внутренней поверхности труб трудятся химики предприятия. Благодаря грамотно подобранной химподготовке количество накипи в трубах псковских котельных минимально. «Проделана колоссальная работа, за неё мы благодарим наших коллег. Ведь именно благодаря усердной работе и трудолюбию наших сотрудников в наших с вами домах всегда будет тепло», - заключили специалисты.