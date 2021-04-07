Владельца торгового комплекса в Пскове обвиняют в подделке подписей ради возведения надстройки

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В городскую администрацию Пскова обратились жители дома №45 по улице Коммунальной с жалобой на владельца торгового комплекса из-за намеренности последнего надстроить у имеющегося здания второй этаж нечестным путем.

В этот раз владелец предоставил протокол общедомового собрания, разрешающий ему возвести надстройку, но он идет вразрез желаниям жильцов дома по-соседству. Председатель Совета МКД Ольга Федорова сообщила о возможной подделке подписей в предоставленных бумагах.

Сейчас около рынка «Нива» на Коммунальной есть небольшой торговый комплекс, где размещается аптека и несколько продуктовых магазинов на первом и цокольном этажах. Но, по мнению жильцов девятиэтажного и девятиподъездного дома на Коммунальной, к которому прилегает здание торгового комплекса, надстройка второго этажа создаст огромный коллапс.

Во-первых, говорят жильцы, что парковка, расположенная у рынка итак не вмещает всех желающих в будние дни, а создание дополнительного пространства для торговли просто вызовет необходимость граждан парковаться на придомовой территории. Это, по их словам, составит дополнительные неудобства местным жителям и аварийные ситуации в ввиду узкой проезжей части и ограниченного количества парковочных мест. Также жильцы переживают из-за существенного увеличения нагрузки на инженерные сети.

В полиции заверили, что проведут дополнительную проверку легитимности протокола общедомового собрания, а оригинал документа пройдет почерковедческую экспертизу. Во время проведения проверок, владелец здания торгового центра не может производить возведение второго этажа.