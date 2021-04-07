44 человека заболели коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки еще 44 человека заболели новой коронавирусной инфекцией в Псковской области, в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 34 828 человек. За это время умерло от болезни 266 человека.

За последние сутки 53 человека выписались с больничного по коронавирусу. Всего за все время пандемии 23 893 избавились от коронавируса.

Глава региона призвал не терять внимание к своему здоровью, ведь ограничительные меры еще действуют в Псковской области: «Еще раз призываю не заниматься самолечением и обращаться к врачу при появлении первых признаков заболевания. И вакцинируйтесь. Берегите себя и свое здоровье».