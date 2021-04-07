Проснувшихся медведей в Бежаницком районе сняли на видео

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В Полистовском заповеднике Бежаницкого района проснулись медведи, видео с косолапыми специалисты опубликовали на своем YouTube-канале.

«В ходе очередного рейда по охранной территории, государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Полистовского заповедника встретили тотемное животное России – бурого медведя!», - рассказали специалисты.

По их словам, медведи проснулись вовремя: яркое солнце почти растопило весь снег и уже начало прогревать землю. Такие погодные условия свойственны для пробуждения бурых медведей от спячки в диких условиях. И первое, что они делают - это ищут себе пищу.

«Косолапые на 80% вегетарианцы: весной они не прочь полакомиться корешками и травами, такими как сныть и медуница. Но стоит отметить, что могут напасть и на крупных животных, таких как лось или кабан. Также не откажутся и от падали», - отметили в заповеднике.

Людям тоже необходимо остерегаться медведей. В первую очередь нужно обратить внимание на следы. Они есть всегда, так как это очень тяжёлое животное. Чем ближе вы приближаетесь к медвежьей территории, тем больше следов должно быть. Медведи всегда обходят свои владения и оставляют метки. Они и являются ещё одним сигналом к тревоге: становясь на задние лапы, медведь рвет когтями кору деревьев, оставляя "задиры".

«Друзья, помните! Если встречи с медведем миновать не удалось, то ни в коем случае не делайте резких движений. Медленно и плавно начинайте отходить от него. Лучше разговаривайте, чем громче, тем лучше. И только когда вы скрылись из поля зрения хищника, можно уходить побыстрее!», - подчеркнули в заповеднике.