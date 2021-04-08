67 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 8 апреля

67 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава региона. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 34 тысячи 895 человек.

Выздоровело от COVID-19 за сутки 44 псковича. За весь период пандемии, по официальным данным, с болезнью справились 23 тысячи 937 псковичей.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 323 тысячи 463 человека, за сутки – 1 тысяча 440 человек.