Псковская студентка участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Псковская студентка Елизавета Баринова участвует в полуфинале конкурса «Учитель будущего. Студенты», сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Полуфинал проходит в Балтийском федеральном университете имени И. Канта. В нем принимают участие студенты из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, из Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

Конкурсные испытания будут идти три дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса. Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».