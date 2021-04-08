Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Три новых автопавильона появились на улице Советской Армии в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Два новых остановочных павильона появились у Псковской школы-интерната и у Хладокомбината разобрали еще в прошлом году, а установили в январе. Третий появился на этой неделе на остановке у мебельного магазина на пересечении с улицей Железнодорожной.

«Старая постройка здесь находилась в ужасном и даже опасном для людей состоянии. Ее разобрали и установили новый металлический павильон с навесом и встроенной скамьей. Рядом поставили новую урну. Стало гораздо красивее и удобнее!» — говорится в сообщении.