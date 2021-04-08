Псковичка обнаружила на Гремячей улице кости, похожие на человеческие

Фото: «ГТРК-Псков».

Кости, похожие на останки человека, обнаружила псковичка в центре города. Об этом сообщает «ГТРК-Псков».

Как рассказала женщина, во время прогулки она обратила внимание на странную яма возле дома №10 на улице Гремячей. Приглядевшись, женщина заметила в ней часть скелета.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу СУСК Российской Федерации по Псковской области, на данный момент для выяснения обстоятельств произошедшего на место находки выехала следственно-оперативная группа.