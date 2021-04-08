Фото: МП г.Пскова "ПТС"

У «Гномов» на площади Ленина в Пскове кладут брусчатку. Об этом на своей странице в соцсети Instagram рассказали работники теплосетей.

На данный момент ведутся работы над восстановлением брусчатки на Площади Ленина. «В своё время, нам довелось устранять там утечку, соответственно и брусчатку пришлось разобрать, но, как вам известно, мы всегда восстанавливаем то, что разобрали, подобного рода примеров можно привести массу, или просто полистать ленту наших новостей и увидеть всё своими глазами», — рассказали сотрудники предприятия.

Фото: МП г.Пскова "ПТС"

Они отметили, что им регулярно поступает масса вопросов по благоустройству. Псковичи просят показать, как проводят ту или иную восстановительную работу.

«Скажем кратко и лаконично, мы должны приводить всё в исходное состояние. Мы несём ответственность за восстановление демонтированного асфальта, тротуара и прочего», — рассказали сотрудники предприятия и отметили, что, тем не менее, не все работы по благоустройству делаются сразу, так как сеять газоны в декабре или укладывать асфальт в дождь нет смысла.