Кости, найденные в центре Пскова, возможно не имеют отношения к древним захоронениям

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Кости, найденные сегодня на улице Гремячей в Пскове, возможно не имеют отношения к древним захоронениям. Об этом сообщает «Псковская правда».

Старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский рассказал, что около частного дома, у которого нашли останки, никаких работ археологи не проводили. Кроме того им не известно ни о каких захоронениях в том месте.

Однако археолог все же не исключает, что человеческие останки могут появиться на поверхности у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, где недавно проходили раскопки. Из-за оттепели грунт оттаивает и может проваливаться, обнажая древние захоронения.

«Вполне возможно, что из-за этого происходит обнажение каких-то человеческих останков, которые там, несомненно, вокруг еще есть, но которые не входили в площадь наших работ», – объяснил Антон Романовский.