К 3 июня в центре Пскова уберут все пестрые вывески

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Всех владельцев вывесок в исторической части Пскова обязали убрать пестрые конструкции и привести их в соответствие новому дизайн-коду. Владельцам вывесок за пределами центра дан срок до 2 июня 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С апреля по май владельцев вывесок оповестят об обязанностях. А с 3 июня начнутся проверки, в ходе которых будут выявляться не выполнившие условия дизайн-кода. Юрлица могут получить штрафы до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется владельцам в 100 тысяч рублей.

Посмотреть новый дизайн-код и границы исторической части города можно по ссылке здесь и здесь.