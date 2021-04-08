Как подать заявку на участие в конкурсе «Губернаторский дневник»

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Редакция «Комсомольской правды в Пскове» публикует бланк участников акции «Губернаторский дневник» за 2020-2021 учебный год – за осень, зиму и весну.

Если вы мечтаете побывать в гостях у губернатора Псковской области, обязательно скачивайте бланк и поспешите заработать отличные оценки, чтобы вписать их количество красивым почерком и отправить нам до 30 мая.

Как подать заявку на «Губернаторский дневник»?

Если вдруг вы беззаветно отдавались учебе весь этот непростой год, справлялись с дистанционным форматом, упорно зарабатывали пятерки и пропустили новости об акции, рассказываем.

Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже восьмой раз. Необходимо заполнить единый бланк за осень, зиму и весну количеством пятерок из журнала. А после, вместе с классным руководителем заверить готовый бланк у директора школы.

Из присланных бланков мы выберем 4 победителя, среди учащихся 2-3 классов, 5-7 классов, 8-11 классов и отдельно - среди победителей прошлых лет. Порядка 15-ти отличников по итогам учебного года губернатор Михаил Ведерников пригласит в свой офис на чаепитие.

Напомним, в этом году победители сразу двух учебных лет получат заветные автографы от главы региона в свои дневники. А за чаем смогут побеседовать о любых интересующих вопросах в неформальной обстановке. (Как это было в прошлый раз, читайте здесь).

В 2021 году победители сразу двух лет получат заветные автографы губернатора в свои дневники, а за чашечкой чая смогут задать Михаилу Ведерникову любые интересующие вопросы. (Как это было в прошлый раз, читайте здесь).