70 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 9 апреля

За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировано 70 новых случаев коронавируса. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.

Вылечилось от инфекции за сутки 85 человек. С начала эпидемии в Псковской области выявили 34 тысяч 965 заболевших коронавирусом, 24 тысячи 22 псковича уже справились с болезнью.

За весь период пандемии было проведено 324 тысячи 913 тестов на COVID-19, из них 1 тысяча 450 сделаны вчера.