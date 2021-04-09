Очаг коронавируса в Островском районе снят с контроля

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 9 апреля

Очаг коронавируса в терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы снят с контроля Роспотребнадзора, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

В настоящее время на контроле Роспотребнадзора находится три очага коронавируса: в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, в Дедовичской средней школе №1 и новый очаг коронавируса в кардиологическом отделении No4 Великолукской межрайонной больницы.

За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 70 новых случаев коронавируса, выздоровело – 85 человек.