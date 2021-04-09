8 пациентов Великолукской межрайонной больницы заразились коронавирусом

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 9 апреля

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

COVID-19 в отделении выявлен у восьми пациентов. На данный момент в медучреждении проводятся необходимые противоэпидемические меры. Идет работу по выявлению круга контактных лиц.

При этом снят с контроля Роспотребнадзора очаг в Островской межрайонной больнице. Всего в Псковской области на контроле находятся три очага COVID-19.