2-летнюю девочку забыли на улице после прогулки в частном детском саду Пскова

Фото: кадр из видеозаписи прохожей Светланы

В частном детском саду «Бусинка» в Пскове на Труда, 50 произошло резонансное событие, которое никого не оставило равнодушным в социальных сетях. В единственной группе детского сада на прогулке забыли двухлетнюю девочку. Об этом сообщила ВГТРК «Псков».

Первой о таком происшествии сообщила псковичка Светлана, гулявшая неподалеку с ребенком. По ее словам, она увидела малышку и пару минут понаблюдала, одна она или к ней сейчас подойдут родители. Однако спустя 10 и 20 минут никто не подошел к малышке на улице.

Включив камеру мобильного телефона, Светлана отправилась к девочке и спросила, с того ли она детского садика, чья дверь за ее спиной. Девочка положительно ответила на ее вопрос и сообщила, что все давно ушли, а ее забыли.

Женщина начала стучаться в запертую дверь детского сада. Дверь с невозмутимым лицом ей открыла воспитательница.ю Увидев девочку сообщила: «ой, одиннадцатая».

На улице двухлетняя малышка одна провела не меньше 20-ти минут. Это видно по видеозаписи прохожей. В социальных сетях родители малышки сообщили, что об этом возмутительном поступке сообщили в прокуратуру и губернатору. А сейчас - собирают документы для перевода в другой детский сад.