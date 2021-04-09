Мошенники звонят псковичам с поддельных номеров полиции

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Мошенники могут звонить псковичам с номеров телефонов, которые определяются как существующие номера регионального Управления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для этого злоумышленники используют программу для подмены номеров. На такую хитрую уловку попадаются даже самые бдительные граждане. Если у собеседника возникают сомнения, мошенники предлагают им сверить номер телефона входящего звонка с номером телефона полиции на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

Абоненты видят, что цифры совпадают и в итоге выполняют требования злоумышленников и лишаются денег. Полиция напоминает, что лучше инициативно перезвонить по номеру, с которого вам звонят, чтобы убедиться, что звонящий действительно принадлежит к конкретной официальной организации.