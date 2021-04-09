170 человек умерло от коронавируса в Псковской области с начала года

Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2021 года от коронавируса в Псковской области умерло 170 человек. Это следует из статистики, представленной в официальном telegram-канале региона.

По данным на 1 января 2021 года в Псковской области было зафиксировано 100 летальных исходов от COVID-19. На сегодняшний день от данной инфекции скончались 270 человек, 3 из них добавили в статистику сегодня.

Напомним, что все пациенты, умершие на койках ковид-центров Псковской области делятся на 3 категории: 1) Пациенты, причиной смерти которых стал коронавирус. 2) Пациенты, зараженные COVID-19, но умершие от другого заболевания. 3) Пациенты, умершие от внебольничной пневмонии, вызванной не ковидными возбудителями. В статистику вносят только пациентов, которые относятся к первой группе.