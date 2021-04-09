Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря защитят от паводка

Фото: "Псковская правда".

В рамках проекта реставрации Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре предусмотрено возведение водоотводной системы для защиты от паводков. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Организация разместила фотографии затопления собора во время ледохода на реке Великой в разное время.

9 апреля 2011 года реки Великая, Пскова и Мирожа в Пскове разлились так, что это привело к затоплению территорий Мирожского монастыря. Уровень воды в некоторых помещениях обители достигал 50-70 сантиметров. Фрески XII века вместе с сотрудниками музея спасали волонтёры, жители Пскова.