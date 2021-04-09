Псковские студентки стали лауреатами конкурса среди учащихся колледжей искусств Северо-Запада

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Псковские студентки стали лауреатами смотра-конкурса учащихся фортепианных отделений колледжей искусств и музыкальных училищ Северо-Запада России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

По результатам прослушиваний студентки первого курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольга Янкевич стала лауреатом 1 степени, а Ева Кальцанова — лауреатом 2 степени.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Всего в конкурсе принимали участие 32 студента музыкальных училищ из Архангельска, Вологды, Мурманска, Сыктывкара, Воркуты, Петрозаводска, Санкт-Петербурга.